Agosto tem feriado em Fortaleza: saiba quando e o que funciona

Não haverá atendimento nas agências bancárias no município durante o feriado, segundo informe do Sindicato dos Bancários do Ceará.

Conforme o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Ceará (Sindipan-CE), os estabelecimentos do ramo decidem se abrem ou não.

Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento em 15 de agosto poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia subsequente — portanto, na sexta-feira, 16.



Feriado 15 de agosto: funcionamento das lojas do Centro



Para as lojas do centro de Fortaleza, o dia 15 de agosto é considerado ponto facultativo, de acordo com a convenção coletiva da entidade, explica o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Fortaleza. Portanto, cada loja decide se abrirá no feriado.



Feriado 15 de agosto: funcionamento do Metrofor



Haverá funcionamento normal nas linhas de Metrô e VLT no dia 15 de agosto, segundo a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos.