Manifestação no Centro pede melhores condições de moradia para crianças

FORTALEZA, CEARÁ, 26-07-2024: Manifestação pede moradia digna para crianças e moradores em situação de vulnerabilidade. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

O coração de Fortaleza tornou-se palco para ecoar os sons da manifestação por moradia digna para crianças em situação de vulnerabilidade social nesta sexta-feira, 26. Com telhas nas mãos em alusão à proteção oferecida por um teto e a luta por direito à moradia, os manifestantes marcharam do Passeio Público até a Praça do Ferreira, levando a mensagem para quem por lá passava. Com apresentações de dança, capoeira, percussão e montagem de um mosaico com as telhas confeccionadas pelos manifestantes, a movimentação iniciou às 14 horas e foi até às 17 horas, e quem passou por perto não deixou de parar para apreciar os artistas que passaram por lá. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A XVII Ação Nacional Criança Não É de Rua foi organizada pela Rede Nacional Criança não é de Rua e teve como tema “Nossa ocupação quer dignidade, direito à moradia e direito à Cidade” e contou com a participação de crianças e adolescentes que vivem em ocupações de Fortaleza junto a seus familiares.