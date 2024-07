Trio é preso na BR 116 por roubos a veículos de carga na RMF

Material e veiculo apreendidos na operação da PRF na BR 116, em Fortaleza Crédito: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Dois adultos foram presos e um adolescente foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 6 da BR 116, em Fortaleza. Com o trio, apontado como suspeito de praticar assaltos à carga, foram apreendidos um revólver de calibre 38, 11 munições, um bloqueador de sinal e um veículo roubado. A operação aconteceu durante uma fiscalização de combate à criminalidade. Agentes da PRF pararam um carro de modelo celta ocupado por três pessoas. A equipe tinha a informação de que eles estariam assaltando veículos de carga na Região Metropolitana de Fortaleza. A direção era conduzida por um homem de 22 anos sem habilitação, com antecedentes por homicídio e roubo. Como passageiros estavam um jovem de 21 anos, com ficha por roubo e corrupção de menores, e um adolescente de 16 anos, com ficha por envolvimento em homicídios.