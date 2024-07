Polícia prende três homens e apreende drogas, arma e motos adulteradas

Cinco motocicletas foram apreendidas na ação, que ocorreu no bairro Guararapes na madrugada deste sábado, 20. A dupla foi levada para a delegacia do 32° Distrito Policial (32°DP) e autuada por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Em Caucaia, outra prisão foi realizada na noite de sexta-feira, 19. Um homem de 35 anos foi preso em flagrante com uma pistola, 13 munições e 29 trouxinhas de cocaína. Ele foi levado para a Delegacia Metropolitana de Caucaia e autuado por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

A operação está ocorrendo durante todo o fim de semana. Ela conta com equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os locais patrulhados são definidos com base em estudos estratégicos da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp).