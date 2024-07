Exposição traz selos e documentos sobre a participação brasileira na 2ª Guerra Mundial

As peças ficam expostas de 15 a 19 de julho, na 10ª Região Militar, no Centro de Fortaleza

Fortaleza recebe, até sexta-feira, 19, uma exposição que relembra e comemora os 80 anos do desembarque da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. A exposição acontece no Espaço Cultural Brigadeiro Tibúrcio das 9h às 16 horas, na 10ª Região Militar, no Centro de Fortaleza.

As peças em exposição são de colecionador e apresentam selos e documentos da década de 1940, tanto do Brasil, quanto de outros países. De acordo com o major Gustavo, que atua na 10ª Região Militar, a exposição é importante por representar o resgate da história da FEB, que foi a única força militar latino-americana a atuar em solo europeu na guerra.

