EUA: cadela é resgata em caverna por grupo de exploradores

Uma visita a uma caverna no oeste do estado da Virgínia, nos Estados Unidos, por um grupo de exploradores no último domingo, 7, se transformou em uma missão de resgate quando eles encontraram uma cadela a cerca de 12 a 15 metros de profundidade. Após o resgate realizado pelo grupo, o animal foi levado para um abrigo, onde está se recuperando, informou a CBS News.

Dave Jackson e Jesse Rochette, da CaveSim, uma empresa educacional de simuladores de cavernas com sede no estado do Colorado, viajaram no domingo para Narrows, no condado de Giles, para explorar cavernas gigantes com um casal local, Jackson contou à CBS News. Quando o primeiro membro do grupo começou a descer a caverna, que tinha formato de funil, ele avistou a cadela e gritou para o restante do grupo avisando.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Jesse Rochette, que se diz apaixonado por cachorros, desceu em seguida, segurando um pedaço de salame para chamar a atenção do animal, que se aproximou imediatamente. A cadela estava tremendo e o grupo a envolveu em cobertores, almofadas de espuma e tudo que puderam encontrar, incluindo o capuz de uma jaqueta velha que estava na caverna. Depois, ele a levou a beber água, primeiro fazendo-a lamber a água de seus dedos, depois abaixando a mão até que ela estivesse bebendo da tigela.