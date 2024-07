Homem é baleado na rua Sena Madureira, no Centro de Fortaleza

Vítima foi socorrida a uma unidade hospitalar. Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso, assim como faz diligências para localizar suspeitos

Um homem, ainda não identificado, foi baleado na tarde dessa segunda-feira, 15, na rua Sena Madureira, no Centro de Fortaleza. A vítima foi socorrida a uma unidade hospitalar, afirmou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).



Às 18h05min desta segunda, a ocorrência seguia em andamento. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima nem sobre possíveis suspeitos de envolvimento no crime. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga as circunstâncias do caso.