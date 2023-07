Pipa com cerol: material proibido é apreendido pela PM em Fortaleza

Carretéis de pipa com cerol foram apreendidos pela Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) na região da Grande Messejana, em Fortaleza. O uso de cerol, linha chilena ou materiais cortantes nas linhas de pipas é proibido no Ceará, segundo a Lei nº 17.226, de junho de 2020.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o uso de cerol nas linhas de pipas pode ocasionar ferimentos profundos em contato com a pele, uma vez que a substância, que tem pequenos fragmentos de vidro, pode tornar o fio cortante.

Durante as ações, policiais também conscientizaram a população sobre o perigo da substância nos brinquedos. O material foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) para ser destruído.

Material foi levado a delegacia para destruição Crédito: Divulgação SSPDS

O POVO questionou a SSPDS sobre a data das apreensões e a quantidade do material apreendido, mas não obteve resposta até o fechamento da matéria.

Em casos de acidentes causados por arraias com cerol, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), orienta que a vítima deve receber atendimento imediato, por isso é importante acionar o atendimento médico o mais rápido possível. Serviços de emergência podem ser acionados pelos números 190, 192 e 193.

Se precisar esperar pela chegada dos profissionais, o recomendado é, primeiro, certificar-se de que não há perigo de agravo da situação antes de ajudar, e tranquilizar a vítima. Se houver sangramento, ele pode ser contido pressionando o ferimento.

Caso a linha de cerol esteja enrolada no corpo da vítima, a recomendação é não entrar em contato com o fio e esperar os profissionais.