Van dos Direitos: Defensoria fará atendimento no bairro Álvaro Weyne com serviços à população

Com o atendimento a população poderá ter acesso a Van dos Direitos, com serviços de segunda via de certidão, orientação jurídica, dentre outros

Segundo a ouvidora-geral da Defensoria Pública do Ceará, Joyce Ramos , é aguardado cerca de 100 pessoas para receber os serviços. “Além das pessoas cadastradas na Cozinha Popular Rosa da Fonseca receberem as marmitas, elas vão receber também o atendimento jurídico, além disso vamos abrir a ação para a comunidade participar”, informou a ouvidora.

A Defensoria Pública do Ceará (DPCE) vai realizar prestação de serviços na Cozinha Popular Rosa da Fonseca, localizada no bairro Álvaro Weyne, em Fortaleza . Ação vai ofertar à população serviços como orientação jurídica, segunda via de certidão, consulta processual e encaminhamentos para divórcio, dentre outros atendimentos. Projeto vai ser realizado nesta sexta-feira, 12.

Ouvidora quilombola: Joyce Ramos fala sobre ancestralidade e movimentos sociais na Defensoria



As pessoas atendidas no projeto vão passar no primeiro momento por uma triagem com a equipe da Defensoria, onde devem receber orientações devidas sobre o processo que desejam abrir, em seguida será feito o encaminhamento para as duas defensoras públicas que estarão no local para realizar o atendimento.

“É uma ação importante porque diz respeito às pessoas mais vulnerabilizadas que a Defensoria Pública também já tem como público. Nós iremos montar a estrutura de atendimento dentro da própria cozinha, separando o espaço da cozinha e no outro lado será o atendimento, no local estarão as defensoras atendendo ao quantitativo de pessoas que surgirem lá no espaço”, destacou Joyce.