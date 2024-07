Parque Rio Branco tem previsão de entrega para agosto deste ano

Com investimento de R$ 7 milhões, a Seinf informou que as obras de urbanização estão com mais de 90% dos serviços concluídos

Quem passa pela avenida Pontes Vieira, uma das principais da Capital , pode ver os tapumes de metal pintados de amarelo cercando a reforma do Parque Rio Branco . Com mais de 90% dos serviços da obra concluídos, o parque deve ser aberto novamente ao público em agosto deste ano, de acorco com a Secretaria de Infraestrutura (Seinf).

“Eu moro aqui na região desde que nasci, há 48 anos, e é um espaço que, além de ser arborizado, é o nosso Parque Ibirapuera (São Paulo). Está numa região privilegiada da Cidade, um espaço amplo, belíssimo, com anfiteatro, com área para a gente caminhar e fazer todos os exercícios físicos”, comenta.

“Eles do poder sempre dizem que a população é que dá segurança aos espaços públicos, mas o que se vê na cidade é que isso não é verdade. É preciso ter polícia, sim, nesses espaços. O ideal seria não precisar, mas a realidade que temos é essa”, diz nota do Proparque.

Integrantes do movimento Proparque, formado por moradores para reivindicar melhorias no Parque Rio Branco, apontam que faltam gestões decentes, segurança, vigilância e plano de manejo.

Questionada sobre como será feita a segurança no Parque Rio Branco e seu entorno, a Secretaria Municipal da Segurança Cidadã de Fortaleza (Sesec) respondeu que a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), por meio da Inspetoria de Proteção Ambiental (IPAM), realizará rondas motorizadas e a pé no Parque Rio Branco, "intensificando o patrulhamento principalmente, no início da manhã e no final do dia, horário em que a população costuma fazer caminhadas".

Sobre as mudanças, o movimento Proparque, informou que "em nenhum momento fomos consultados sobre o projeto do parque. Nós ouvimos boatos, vimos o topógrafo fazendo medições, e fomos em busca de informações no gabinete do prefeito, na Seuma, na regional 2, na Seinfra, e em todas essas instâncias tivemos respostas evasivas, isso quando alguém se dignou a responder".

Mudanças foram feitas desde o projeto inicial. Uma Areninha foi incluída na obra, a pedido da população. O antigo campo de areia está sendo reformado para comportar a novidade, que contará com piso que terá sistema de drenagempara reutilização da água das chuvas para regar as árvores.

Já sobre a Areninha, o movimento Proparque disse que não são contra esse equipamento, mas sim a grama sintética. "Que prejudica o lençol freático. O Parque é uma Zona de Preservação Ambiental conforme o Plano Diretor 2009, e nele existem três nascentes e quatro riachos. Infelizmente, o pessoal da prefeitura desconhecia essa característica do parque e nós precisamos da intermediação do Ministério Público para conseguir dizer isso a eles, já que estavam fechados a qualquer conversa com o Movimento Proparque", notificou.



Sobre as melhorias que serão novidade no Parque, a Seinf informou em nota: “Sobre o riacho Rio Branco foram construídas quatro pontes com guarda-corpo em eucalipto, para garantir proteção na travessia dos visitantes, que também passarão a contar com novas áreas de praça, anfiteatro, academias ao ar livre e parque infantil".

"Quando concluídas as obras, o parque terá, ainda, áreas de estacionamento e dois novos equipamentos de esporte e lazer: uma quadra de beach tênis e uma Areninha. Os novos espaços foram inseridos ao projeto, a pedido da população, durante reunião de apresentação da maquete do novo parque”, complementou o orgão.

Meses antes do começo das obras do Parque Urbano Rio Branco, a construtora Moura Dubeux entregou em fevereiro de 2023 um prédio de duas torres que leva o nome do equipamento. Em nota, a assessoria respondeu que “a construtora não realizou a adoção do parque”.

Outra novidade é o recuo da grade nas três saídas, fazendo com que antes da entrada do parque existam praças que funcionarão 24 horas por dia. O gradil fará a proteção das entradas, tendo horário de funcionamento ainda não definido. Serão trabalhadas as entradas da avenida Visconde do Rio Branco, Pontes Vieira e Capitão Gustavo.

O espaço também contará com obras do artista Narcélio Grud, trazendo arte e uma identidade urbana para o espaço. “O Parque Rio Branco em si já tem um ambiente muito acolhedor, sua a natureza é exuberante e cria um espaço ótimo de relaxamento, lazer e conexão... Ter um parque de esculturas dentro do Parque Rio Branco é mais um atrativo para que as pessoas da comunidade ocupem e desfrutem de um espaço tão necessário na cidade de Fortaleza”, disse Grud em entrevista.

Nárcelio Grud: Obras do artista terão espaço no Parque Rio Branco

O artista cearense Nárcelio Grud relata que terá duas obras no Parque Rio Branco, sendo uma delas uma escultura eólica que é um desdobramento de uma série desenvolvida há muito tempo — a Série Aurora, que se inspira no sol, suas cores e suas formas.

A outra é a obra Tridente, feita em parceria com a Casacor Ceará para uma exibição no ano passado. "Ela será disposta agora no Parque Rio Branco, representando um amuleto, um ponto que emana vida, cheio da energia que movimenta o mar”, complementa o artista.

As duas obras se relacionam com a natureza e o ambiente do parque, uma com o sol e o movimento dos ventos e outra com a água, visto que o parque abriga a nascente do riacho Rio Branco. "Estou fazendo a curadoria do evento, onde convidei vários artistas para ocupar o parque com suas produções. Neste primeiro momento teremos três murais e 12 esculturas, incluindo as minhas."

"As esculturas e os murais que vão compor nosso projeto são todas ligadas com a temática do local. A expectativa é que o público possa desfrutar de um espaço público mais rico de arte e vida", completa o artista.