Polícia captura em Fortaleza dupla suspeita de furtar aparelhos avaliados em R$ 142 mil

Os suspeitos foram capturados no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. Com eles a equipe policial encontrou e recuperou equipamentos

Crédito: Reprodução/ Divulgação- Polícia Militar do Estado do Ceará

A Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) prendeu, na última sexta-feira, 5, um homem de 25 anos e apreendeu um adolescente por suspeita de furto. Os suspeitos foram capturados no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. Com eles a equipe policial encontrou e recuperou equipamentos de comunicação e fone de uma empresa privada avaliados em R$ 142 mil.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), na ocasião, uma equipe do 22º Batalhão da Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de tumulto no interior de um ponto comercial. No local, homens que prestavam serviço para uma empresa haviam iniciado uma discussão após um desentendimento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante a abordagem aos envolvidos na dissidência, a Polícia identificou que dois dos homens que protagonizavam a discussão estavam com equipamentos da empresa escondidos na mochila.