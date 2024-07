Dois homens são capturados pela Polícia quando se preparavam para entrar no Castelão

Com as duas prisões efetuadas no último domingo, sobe para nove os capturados durante a Operação Estádio Seguro. No último dia 19, um mandado de prisão definitiva por roubo e dois mandados de prisão civil foram cumpridos pela operação.

Os mandados consistiam em um não cumprimento de obrigações legais. O mandado do homem de 30 anos era de prisão civil e o indivíduo tinha passagem na polícia por violência contra a mulher. O capturado de 37 anos estava com um mandado de prisão civil em aberto em decorrência da falta de pensão alimentícia.

Dois homens, de 30 e 37 anos, foram presos antes de entrarem na Arena Castelão para assistir a partida Fortaleza x Juventude, na tarde do último domingo, 30. Os homens estavam com mandados de prisão em aberto. A ostensiva que capturou os suspeitos faz parte da Operação Estádio Seguro.

Estiveram nas diligências, a Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol) e de Inteligência (Coin) da Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS). O Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPChoque) da Polícia Militar do Ceará (PMCE). A Polícia Civil do Ceará (PMCE) por meio do Departamento de Inteligência Policial (DIP).

De acordo com a SSPDS, após as capturas, os suspeitos foram encaminhados para uma unidade plantonista da Polícia Civil para o cumprimento dos mandados de prisão. Com o procedimento realizado, os indivíduos foram encaminhados a unidades prisionais.