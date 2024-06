Justiça determina que condomínio de Fortaleza apresente cronograma de obras de estruturas acessíveis

A Justiça acatou a ação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) contra a administração do condomínio Gran Terrazo, localizado no bairro Parquelândia, em Fortaleza, devido à falta de acessibilidade a pessoas com deficiência (PcD).

A 18ª Vara Cível de Fortaleza determinou, nessa segunda-feira, 17, que o condomínio apresente, em até 30 dias, um cronograma de obras para garantir acessibilidade nas áreas comuns do prédio.

