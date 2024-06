Parada Segura: 15 das 200 obras previstas até o fim do ano foram implantadas em Fortaleza

Com a previsão de 200 novas paradas até o fim de 2024, o projeto "Parada Segura" traz painéis com horário dos ônibus, iluminação em LED e monitoramento por câmeras

Momentos antes, um carro grande com uma lancha no reboque havia estacionado na calçada, fazendo com que a meia dúzia de passageiros que esperavam o ônibus no local se movimentassem para dar espaço ao carro.

De acordo com a Empresa de Transportes Urbanos de Fortaleza (Etufor), a escolha dos pontos para instalação leva em consideração critérios como o maior fluxo de ônibus na região bem como a frequência de registros de ocorrências policiais.

Em nota, a Prefeitura de Fortaleza informou que continua o processo de implantação das “Paradas Seguras” em toda a Cidade e que, atualmente, 50 endereços contam com o projeto em andamento. As obras começam com a adequação do piso, depois pavimentação, instalação do abrigo novo e, em seguida, os atributos de conforto e segurança.

“Já foram instalados, até este mês de junho, 15 novos modelos de abrigos de ônibus com atributos tecnológicos, visando aumentar a sensação de segurança e oferecer mais conforto ao usuário do transporte coletivo. A previsão é de que 200 pontos da Cidade sejam beneficiados com a instalação de novos abrigos”, diz trecho da nota.

As estruturas contemplam melhorias como wi-fi, painéis de previsão que informam o horário de chegada em tempo real das linhas, monitoramento por câmeras interligadas à Secretaria Municipal de Segurança Cidadã (Sesec), iluminação em LED, requalificação de calçadas com pavimento acessível, piso tátil e espaço reservado às pessoas com deficiência, ainda conforme a Prefeitura.