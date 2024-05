Homem é preso após arrastar cachorro em uma rua de Canindé

Pessoas que estavam no local teriam detido um dos homens, porém o outro suspeito conseguiu fugir. Cachorro teve escoriações nas patas

Um homem de 42 anos foi preso na tarde dessa quinta-feira, 23, suspeito de cometer maus-tratos contra um cachorro, no município de Canindé . O animal foi amarrado a uma motocicleta e arrastado por uma rua da cidade.

O animal tentou acompanhar a velocidade do veículo, porém não conseguiu e acabou sendo arrastado.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), pessoas que estavam no local e presenciaram o caso teriam detido um dos homens. O outro suspeito conseguiu fugir e não foi localizado.

O cachorro teve escoriações nas patas. O caso foi apresentado na Delegacia Regional de Canindé, onde o homem foi autuado por maus-tratos a animais.