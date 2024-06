PMCE apreende 10kg de drogas e armas de fogo na Praia de Iracema

O caso aconteceu no último domingo, 9, e o suspeito chegou a trocar tiros com os policiais

Durante ações de rotina de patrulhamento na região, o Batalhão de Polícia Turística (BPTur) da Polícia observou um indivíduo saindo de um veículo com uma sacola em atitude suspeita. Os agentes deram voz de parada ao suspeito, que saiu em fuga e efetuou disparos contra os policiais que estavam na ação.

Um homem foi preso em flagrante nesse último domingo, 9, suspeito de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A prisão foi no bairro Praia de Iracema, pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181