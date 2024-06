PM encontra cocaína dentro de mochila infantil na comunidade do Sossego, em Fortaleza

Caso foi registrado na comunidade do Sossego, no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza

O comandante geral da Polícia Militar do Ceará, coronel Klênio Savyo, participou de uma incursão policial na comunidade do Sossego, em Fortaleza, onde apreendeu entorpecentes dentro de uma mochila infantil. O caso foi registrado na quinta-feira, 6, no bairro Quintino Cunha.

Conforme O POVO apurou, o comandante geral participou da abertura de uma operação e foi realizar uma incursão com policiais militares. No momento que um adolescente passava pelo local com uma mochila infantil, o coronel da PM solicitou uma abordagem, que resultou na apreensão.

A Polícia Militar do Ceará informou que o jovem foi encontrado com 38 embalagens de cocaína e um revólver calibre 38. O adolescente, que tinha 16 anos de idade, foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente. Ele estava com uma mochila infantil e passava pelo local no momento da incursão dos militares.