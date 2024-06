Atividades do terminal da Messejana em Fortaleza são paralidadas por duas horas

Segundo o Sindicato da categoria, as rodadas de negociação não foram satisfatórias para chegar no em um acordo com o Sindiônibus

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Ceará (Sintro) promoveu uma paralisação no terminal rodoviário do bairro Messejana, em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira, 7. Em nota a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que as atividades do equipamento voltaram ao normal por volta das 10 horas.

Ainda de acordo com a nota da Etufor, durante a paralisação o embarque e desembarque de passageiros foi feito na área externa do terminal pela avenida Jornalista Thomaz Coelho, que 56 linhas foram impedidas de entrar e sair do equipamento público.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) disse que “repudia veementemente qualquer ação que impeça a normal circulação dos ônibus do transporte público”. Ainda de acordo com a nota, o transporte coletivo se trata de um serviço essencial e não pode ser interrompido. “Trata-se de serviço essencial, garantido constitucionalmente, imprescindível para a manutenção da cidade e para a rotina da população, que não pode ser prejudicada”.