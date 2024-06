Primeira greve dos trabalhadores da Samsung na Coreia do Sul

"Está acontecendo a primeira greve da Samsung Electronics", disse Son Woo-mok, líder do Sindicato Nacional da Samsung Electronics, que explicou que os empregados estão usando dias de licença remunerada para se unir aos protestos.

A direção da empresa, um dos maiores fabricantes de smartphones e chips de memória do mundo, está desde janeiro negociando os salários com os funcionários, mas os dois lados não chegam a um acordo.

Os trabalhadores na Coreia do Sul do gigante tecnológico Samsung organizam, nesta sexta-feira (7), a primeira greve na história da empresa, disse à AFP o líder de um sindicato que representa milhares de empregados.

O protesto, de todos os modos, coincide com um dia de trabalho entre uma quinta de feriado e o fim de semana.

"Muitos empregados estão participando" da greve, afirmou. "É difícil dizer um número exato, mas pelo que vi do comparecimento ao local de trabalho pela manhã, há uma diferença significativa em relação ao normal", acrescentou.

Também apontou que o uso de dias de licença tirado pelos trabalhadores nesta sexta-feira "é menor que o de 5 de junho do ano passado", também entre um feriado e um fim de semana.

A greve na Coreia do Sul é a primeiro dentro da planta do gigante tecnológico, a principal filial do conglomerado Samsung, o maior da quarta economia asiática.

Uma dezena de trabalhadores se concentraram ante os escritórios centrais da Samsung em Seul gritando o lema: "Respeitem o trabalhador!".

Em seu comunicado, a empresa afirmou estar "fortemente comprometida nas negociações com o sindicato" e assegurou que "continuará fazendo isso".

A empresa de análises de mercado taiwanesa TrendForce não prevê que o protesto afete excessivamente a produção de semicondutores, por se concentrar nos empregados dos escritórios da empresa e durar apenas um dia.

