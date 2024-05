Pintura histórica de igreja em Ubajara é removida devido a problemas estruturais

A obra sacra do ano de 1959 era feita a óleo e representava Jesus no Jardim das Oliveiras. Em nota, pároco afirma que foi necessária a remoção devido a desgastes

Os danos à pintura, ainda de acordo com o padre, podem ter sido provocados em decorrência do tempo e da pouca manutenção.

Fiéis de Ubajara foram surpreendidos com a remoção de uma pintura histórica dentro da Igreja Matriz do município cearense a 326,1 km de Fortaleza. A representação intitulada “A oração de Jesus Cristo do Horto” ficava na semicúpula sobre o altar principal da Paróquia de São José e começou a ser coberta nesta semana.

A pintura “A oração de Jesus Cristo do Horto” foi desenhada em 1959 e doada pelo artista plástico Antônio Ribeiro Neto. Imagem feita a óleo era uma representação da cena bíblica de Jesus no Monte das Oliveiras.

“Isso aconteceu sem consentimento de ninguém, do nada, o padre resolveu fazer a reforma e pintar justamente a obra que mais marcava a infância e a idade adulta de muita gente. Ele mexeu com a memória de todos”, diz ela.

De acordo com Monique, a retirada da pintura do altar-mor da igreja aconteceu de forma repentina, sem aviso prévio à população ou qualquer consulta sobre o assunto.

“Infelizmente, é uma surpresa para toda a comunidade católica, estamos incrédulos com tamanho desrespeito à arte, à cultura, à população e à nossa família”, afirma a analista de gestão pública e filha do pintor, Virginia Maria.

Estes dias estive em viagem à cidade de Juazeiro do Norte, onde juntamente com uma delegação de membros do Apostolado da Oração de nossa Paróquia participamos da II Romaria do Apostolado da Oração. Foi um momento profundamente enriquecedor e de reabastecimento espiritual. Em breve, nossa comunidade paroquial estará sediando o Encontro Diocesano do Apostolado. Desde já peço orações nessa intenção.

A remoção da imagem de Jesus no Jardim das Oliveiras que estava na semicúpula sobre o altar de São José foi resultado de uma consulta técnica sobre as condições da pintura que se apresentava craquelada e com sinais de desgaste não facilmente visíveis devido a sua altura. De acordo com a análise, danos e desgastes provocados pelo tempo e pouca manutenção podem ter ocasionado isso: “pode-se evidenciar esses danos através de infiltrações, eflorescência, fissuras, pintura estufada e descascamento decorrentes da insuficiente aderência do produto (tinta), podendo ser ocasionado pelos seguintes problemas: falta ou diluição excessiva de tinta, aplicação de tintas a óleo sobre superfícies à base de cal, areia e gesso sem o preparo adequado da superfície”. Assim sendo, ponderamos a possibilidade de mudança para uma pintura no estilo barroco. Escolhemos a cena da Ascensão de Jesus ao Céu. De posse destes dados, apresentei à autoridade diocesana, que acolheu a proposta. E assim foi feito. De nossa parte não houve interesse algum de machucar ou ferir ninguém.

É salutar ver o zelo de vocês pela Igreja Matriz e eu desde que aqui cheguei não tenho medido esforços a fim de fazer reluzir ainda mais a beleza da Casa do Senhor. E muito mais faremos a fim de que a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo cresça e se fortaleça nas terras Ubajarenses.

Aos meus colaboradores que participam de verdade do dia a dia da paróquia, minha gratidão pelo apoio que tenho recebido e pelas manifestações de carinho, amizade e orações. Não me manifestarei mais acerca do assunto em questão. Caso haja necessidade acionarei os meios legais permitidos em defesa de minha integridade na condição de sacerdote.



Que São José interceda por nossa comunidade. Deus abençoe a todos!"