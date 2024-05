Conferência em Fortaleza discute impacto da Inteligência Artificial no mercado de trabalho

Fortaleza recebe, entre esta quarta-feira, 15, e a sexta-feira, 17, a I Conferência Inteligência Artificial, Sindicatos e a luta por Direitos. Evento discute como o mercado de trabalho será impactado pelo avanço do conjunto de tecnologias. Momento teve início hoje no auditório da Faculdade de Direito (Fadir), da Universidade Federal do Ceará (UFC), e vai reunir professores, pesquisadores e estudantes, que participam mediante inscrição.

Conferência está programada para ocorrer durante seis dias, sendo os três primeiros realizados na Capital cearense e os demais no Interior. Ação conta com participação de sindicatos, universidades públicas e entidades que representam universitários do Ceará.

"Com a complexidade e a rapidez com que tão vindo as tecnologias de inteligência artificial não basta a gente fazer uma conferência sindical, nós precisamos dialogar e ai o diálogo com estudantes, professores e educadores é extremamente importante", explica José Vital, um dos organizadores do evento.