Sede do colégio Liceu do Ceará é tombado em definitivo

A Prefeitura de Fortaleza tombou em definitivo a sede da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Liceu do Ceará, localizada no bairro Jacarenga, em Fortaleza. Medida visa preservar a estrutura do colégio, que foi declarado como Patrimônio Histórico e Artístico Municipal da Cidade.

De acordo com informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza (Secultfor), ação, determinada por meio do Decreto 15.971 de 18 de abril de 2024, é uma forma de "reconhecer o valor histórico e cultural" da escola, considerada "uma das mais antigas do Ceará e do Brasil".

"A Instrução de Tombamento do colégio, que estabelece as diretrizes e recomendações para a preservação do prédio, assim como as justificativas para o seu tombamento, produzida pela equipe técnica da Coordenação do Patrimônio Histórico-Cultural (CPHC), da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor), foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural de Fortaleza (Comphic)", destacou ainda, em publicação feita nas redes sociais.