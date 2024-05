Comunidade no Presidente Vargas receberá orientações de moradia e saúde

A ação terá início às 9 horas desta segunda-feira, 6, na comunidade Reviver. Ao todo, estima-se que 153 famílias moram no local

Crédito: Defensoria Pública do Estado do Ceará

A comunidade Reviver, localizada no bairro Presidente Vargas em Fortaleza, receberá orientações e serviços voltados à garantia de moradia digna e à saúde. A ação terá início às 9 horas desta segunda-feira, 6. Ao todo, estima-se que 153 famílias moram no local.

A iniciativa é da Defensoria Pública, por meio do Núcleo de Habitação e Moradia (Nuham), em parceria com o Núcleo de Saúde (Nudesa) e a Secretaria de Direitos Humanos do Estado.

Dentre as ações, será realizado levantamento da situação das pessoas e do perfil das famílias, visando providências administrativas/judiciais com relação aos direitos de moradia.