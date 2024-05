O POVO recebe imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima

Imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima ficará na Capital até o dia 11 próximo Crédito: João Filho Tavares

De acordo com Vitória Maria, integrante dos Guardiões, o Santuário de Fátima apontou recomendações e exigiu o máximo de cuidado no manuseio da imagem. "O Santuário exige o máximo de cuidado com essa escultura de Nossa Senhora, porque ela faz parte do acervo de Arte Sacra. Essa imagem de Fátima faz parte das joias da coroa portuguesa. Portanto, merece todas as honrarias de Chefe de Estado e pedimos o máximo de cuidado possível. Por isso, os Guardiões, que são responsáveis por essa imagem, só podem pegá-la com luvas brancas de algodão", informou. A peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Fátima faz parte da 1ª Jornada Mariana do Nordeste (JMN), com o tema “Maria levantou-se e partiu apressadamente”.

De acordo com padre Vanderlúcio Souza, da comunicação da Arquidiocese de Fortaleza, o objetivo da ação é relembrar a primeira peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Fátima no Brasil, que ocorreu há 70 anos e, na época, também passou pelo Ceará. “É fazer essa memória e atualizar a mensagem de Fátima. Mensagem que nos pede, basicamente, duas coisas: oração e conversão. A oração é a proximidade de Deus e a conversão é mudança naquilo que não é tão bom tempo dentro de nós, em vista da construção de um mundo melhor”, detalhou. A visita da imagem ao O POVO também contou com a presença da presidente institucional & publisher Luciana Dummar, que teve a oportunidade de se aproximar e tocar na Santa utilizando luvas brancas. Para ela, a passagem representa um milagre e a chegada da imagem é um chamado para a unidade. “A vinda dela, hoje, é mais um milagre. Olhar nos olhos dela, nessa casa que é consagrada à ela, eu consagro todos os meus ancestrais. E deixa um legado para o futuro, para quem vier, continuar amando, respeitando e servindo à Nossa Senhora [...] Eu senti uma coisa muito importante. A chegada de Nossa Senhora é um chamado para unidade. A vinda dela é também a consagração dessa unidade no Brasil. Nós estamos precisando dessa paz”, afirmou. Construção da réplica da Capela de Fátima A 1ª Jornada Mariana do Nordeste também destaca a escolha da região para sediar a construção de uma réplica da Capela das Aparições de Nossa Senhora de Fátima, que ficará localizada em João Pessoa, na Paraíba. A jornada teve início neste mês, em Fortaleza, passará por outras cidades do Nordeste e terminará em outubro, na capital paraibana.

A primeira etapa da construção da capela iniciará em outubro e, para isso, a Comunidade Casa da Paz pede a contribuição de fiéis com doações para a realização das obras. “Foi um pedido feito ao Santuário e eles escolheram João Pessoa, Paraíba. Esse pedido foi criado até Portugal e foi aceito. Agora, nós temos a missão de arrecadar para poder construir esse Santuário, essa Capela Réplica das Aparições de Nossa Senhora de Fátima em João Pessoa. É uma graça para todo o Nordeste e para todo o Brasil”, explicou Vitória Maria. É possível doar por meio do Pix: (83) 98133 1811.