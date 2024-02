Projeto do Senado aumenta licença-maternidade para 180 dias; entenda

Iniciativa ainda inclui a possibilidade de compartilhamento da licença com cônjuges e companheiros

O Senado vai analisar um projeto que aumenta o prazo da licença-maternidade de 120 para 180 dias. Além disso, incluirá o compartilhamento para até 60 dias com cônjuge ou companheiro. A iniciativa é do senador Carlos Viana (Podemos-MG), mas ainda não foi encaminhada para as comissões.

A proposta altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e estabelece o aumento do tempo de contato entre pais e filhos. O intuito é permitir que o companheiro também possa acompanhar o desenvolvimento do bebê durante o período neonatal.

No sistema de compartilhamento, a mãe tem um total de 180 dias, dos quais pode transferir até 60 dias para o pai. Esses dias não são tirados em conjunto, ou seja, cada um dos pais tem seu próprio período - separado - para cuidar da criança.