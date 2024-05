Fortal 2024: Evento não terá drones, canhões de luz ou lasers em novo local

Imagem de apoio ilustrativo. Cidade Fortal será em espaço próximo ao Aeroporto Internacional Pinto Martins Crédito: Samuel Setubal

A organização do Fortal se reuniu com o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Samuel Elânio, para discutir e apresentar ações necessárias para a realização da festa no espaço próximo ao Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, novo palco da Cidade Fortal. Entre as decisões, está a proibição da utilização de drones, canhões de luz ou lasers para não atrapalhar o fluxo das aeronaves. Na última semana, a produção confirmou que o evento mudará de lugar após 19 edições realizadas no bairro Manoel Dias Branco. Além do secretário da SSPDS, a reunião contou com a presença do superintendente da Polícia Federal (PF) no Ceará, delegado José Antônio Franco, o delegado regional executivo da PF no Ceará, Marcus Vinicius Luz, e dos representantes da Fraport — empresa que administra o Aeroporto Internacional de Fortaleza — André Luiz das Neves Matos e Daniel Vasques Freitas. Leia mais Fortal 2024: saiba mais sobre o novo local e início das vendas Sobre o assunto Fortal 2024: saiba mais sobre o novo local e início das vendas

De acordo com informações da Secretaria, o encontro discutiu as ações para que o evento seja realizado em conjunto com o funcionamento da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), que atua no entorno, e do Aeroporto de Fortaleza. A organização do evento também se prontificou a prestar auxílio e montar qualquer estrutura necessária que reforce o funcionamento da Ciopaer. Uma via exclusiva também será utilizada pelos foliões que participarão do evento, que ocorre entre os dias 18 a 21 de julho. As outras vias ficarão livres para quem vai se deslocar para o Aeroporto.