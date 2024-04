Fortaleza tem oito pontos próprios para banho de mar; confira

Os dois pontos da Praia de Iracema que se encontram ideais são no Aterrinho e próximo a Ponte Metálica Crédito: AURÉLIO ALVES

Dos 33 trechos da orla de Fortaleza monitorados, oito estão próprios para banho neste fim de semana. Entre os 10 pontos da Praia do Futuro, dois estão próprios; enquanto que dos 10 pontos das praias do Meireles e Iracema, são cinco aptos para banho. Os pontos próprios dessa semana são os mesmos da semana passada. A análise feita pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) considera as praias em três setores: Leste (Praias do Futuro, Titanzinho, Abreulândia e Sabiaguaba), Centro (Praias do Mucuripe, Meireles e Iracema) e Oeste (Praias da Leste Oeste, Pirambu, Colônia e Barra do Ceará). A coleta de amostras da água para análise foi feita na última segunda-feira, 8, e as informações são válidas até o domingo, 14. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O setor Leste conta com um dois pontos próprios: a Praia da Abreulândia, na altura da rua Teófilo Ramos e a Praia do Futuro, na altura da Capela de Santa Terezinha, no posto 9. Já no setor Centro, cinco trechos estão adequados, sendo eles a Praia do Meireles, no ponto próximo ao Posto 6, na altura da rua José Vilar e no Aterro da rua Rui Barbosa. Dois pontos na Praia de Iracema - No aterrinho e próximo a Ponte Metálica estão próprios para banho.

Leste

02L - P. do Futuro - Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09.

32L - P. da Abreulândia - Na altura da rua Teófilo Ramos.

Centro

16C - P. do Meireles - Na altura da av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar.

17C - P. do Meireles - Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06. 18C - P. do Meireles - Na altura da av. Rui Barbosa. No Aterro.

19C - P. de Iracema - Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho.

20C - P. de Iracema - Na altura da av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica. Oeste

23O - P. do Pirambu - Praia da Leste. Na altura da av. Filomeno Gomes. Praias impróprias para banho em Fortaleza Veja lista abaixo: Leste

01L - P. do Futuro - Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema.

03L - P. do Futuro - Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08.

04L - P. do Futuro - Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.

05L - P. do Futuro - Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues.

06L - P. do Futuro - Na altura da av. Carlos Jereissati.

07L - P. do Futuro - Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01.

08L - P. do Futuro - Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares.

09L - P. do Futuro - Na altura da Areninha Praia do Futuro I.

10L - P. do Futuro - Na altura da rua Ismael Pordeus.

11L - P. do Titanzinho - Praia do Titanzinho.

Centro

12C - P. do Mucuripe - Porto dos Botes. Na altura da rua Interna.

13C - P. do Mucuripe - Ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe.

14C - P. do Mucuripe - Na altura da Estátua Iracema do Mucuripe.

15C - P. do Mucuripe - Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar.

69C - P. de Iracema - Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior