Operação no Centro apreende grupo suspeito de integrar facção e recaptura foragido

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), junto à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), deflagrou uma operação na manhã desse sábado, 6, no Centro de Fortaleza. O intuito da ação foi capturar um grupo criminoso com registro de tráfico de drogas, posse de arma de fogo.

Foram capturadas cinco pessoas, sendo quatro adultos e um adolescente, todos envolvidos em atividades criminosas na Capital. Os alvos foram apreendidos em três ações distintas.

Sob a posse do grupo, foram encontradas armas, drogas, duas bicicletas, motocicletas com registro de roubo e celulares. Todos os itens ficaram em posse da Polícia Civil.