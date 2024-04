Audiência pública discute as condições das calçadas de Fortaleza

A situação das calçadas da Capital foi tema de uma audiência pública realizada nessa quarta-feira, 3, na sede das Promotorias de Justiça de Fortaleza. A discussão foi conduzida pela promotor de Justiça Eneas Romero e contou com a presença de representantes do Ministério Público do Ceará (MPCE), de órgãos da Prefeitura de Fortaleza, Câmara Municipal e integrantes da sociedade civil.

“Todo mundo, para chegar em qualquer lugar, precisa passar pelas calçadas. E, hoje, nós temos uma cidade que, infelizmente, é inacessível, que não cumpre a legislação urbanística e que também não cumpre a legislação de acessibilidade. É obrigação de cada cidadão manter a calçada dentro do que está previsto em lei, mas é obrigação também do município fazer a fiscalização e o planejamento”, afirmou.

O promotor Eneas Romero, titular da Promotoria do Idoso e da Pessoa com Deficiência, destaca que, apesar da responsabilidade de conservar o espaço ser do proprietário do imóvel, é necessário uma maior fiscalização por parte do Município.

Além de uma maior fiscalização sistemática, o promotor apontou a conscientização dos cidadãos como fator importante para melhorar o cenário da caminhabilidade de Fortaleza.

“Às vezes, inclusive, é desconhecimento das pessoas. A gente precisa de ampla campanha de conscientização e, obviamente, da fiscalização e eventualmente da aplicação das sanções necessárias àquelas pessoas que descumprem as normas. Quem faz a política pública tem um dever, e essa é uma dívida histórica do Município, é uma dívida que infelizmente todas as gestões até hoje não tiveram um olhar com a devida atenção para esse tema, e o que a gente quer não é encontrar culpados, é encontrar soluções”, finalizou.

Calçadas inacessíveis: fiscalização em Fortaleza

Márcio Bezerra, fiscal municipal e diretor de Planejamento da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), órgão responsável pela fiscalização das calçadas na Capital, explicou que as regras em relação às calçadas levam em conta o Código da Cidade, vigente desde 2019.

A norma estabelece regras, como a obrigatoriedade de dois espaços na calçada — a faixa de serviços e a faixa livre —, com mínimo de 1,5 metro para os pedestres. Além do tamanho do espaço, o documento conta com normas em relação ao tipo de piso adequado e à inclinação.

De acordo com o fiscal, se for observado algum tipo de calçada inadequada, é oferecido um prazo inicial de 60 dias úteis para que o proprietário faça a correção e, caso isso não seja realizado pelo dono, o órgão realiza a aplicação de multas, com valores a partir de R$ 90, dependendo do caso.

A audiência também contou com falas de moradores, que relataram diversos casos de calçadas inacessíveis em diferentes pontos da Cidade, como nos bairros Messejana, Jangurussu, Fátima e Benfica.