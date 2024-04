Oito acusados de integrar organização criminosa são absolvidos

Oito acusados de integrar organizações criminosas foram absolvidos pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas, do Tribunal de Justiça do Ceará, em Fortaleza, no dia 11 de março.

O inquérito policial da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (Draco) investigava núcleos de facções criminosas rivais Guardiões do Estado (GDE) e Comando Vermelho (CV) nas regiões da comunidade da Babilônia, no Barroso, e do Gereba, no Jangurussu, ambas em Fortaleza.



Conforme os autos, a Draco recebia denúncias sobre conflitos entre as duas organizações que estariam invadindo casas e expulsando moradores. As residências estariam sendo transformadas em depósitos para armazenamento de drogas.