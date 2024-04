Mercado AlimentaCE comemora dois anos de espaço junto com a Estação das Artes

O mercado, que faz parte do Complexo Estação das Artes, comemora dois anos no domingo, 31, com programação gastronômica e musical. Começando às 10 horas com previsão até 16 horas

Cerca de 100 mil pessoas foram alcançadas em atividades culturais e de pesquisa e desenvolvimento em 2023. Em dois anos de existência, a equipe do Mercado cruzou mais de 10 mil quilômetros em 12 das 14 macrorregiões que compõem o Ceará, trabalhando com atividades formativas e apresentações artísticas.

O espaço receberá ainda a panelada gigante, de 200 kg, do Mercado São Sebastião. O pratinho será comercializado a R$ 7. O Mercado nasceu em 30 de março de 2022, junto com a Estação das Artes, e é gerido pelo Espaço da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult) em parceria com o Instituto Mirante.

O Mercado AlimentaCE começa no próximo domingo, 31, as comemorações de aniversário de dois anos do espaço, contando com aula-show, mostra audiovisual, feiras gastronômicas e de empório. Além de apresentações musicais com Marcelo Di Holanda, Mateus Farias e o pernambucano Martins.

Para Marina Araújo, diretora do Mercado AlimentaCE, há a busca por um trabalho de valorização e construção coletiva da política pública. "A cultura alimentar é uma expressão viva, e essa é nossa motivação para trilhar os caminhos da cidadania cultural, trazendo cada vez mais pautas acessíveis a todos os públicos, democratizando o acesso às belezas e força da gastronomia cearense", ressalta.

Em todos os dias do evento, do dia 28 a 31 de março, o público poderá visitar a exposição “Mistura Quilombola: comida, identidade e cultura no Ceará”, lançada em fevereiro deste ano. A série fotográfica é fruto de uma pesquisa sobre cultura alimentar realizada pela equipe de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado juntamente com dez quilombos no Ceará: Cumbe; Córrego de Ubaranas; Alto Alegre; Serra da Rajada; Caetanos em Capuan; Serra do Evaristo; Nazaré; Curralinho; Sítio Veiga e Consciência Negra. São 40 fotografias capturadas pela artista Camila de Almeida, com curadoria de Jorge Silvestre.

“Neste segundo ano de atividades, queremos reforçar a importância de se fazer cultura em coletivo, combinando o que há de melhor no Ceará, no Nordeste e no restante do Brasil. A Estação nasce dos bons encontros e garanti-los semanalmente é o que nos move”, ressalta a diretora da Estação das Artes, Uliana Lima.

SERVIÇO

Mercado AlimentaCE - 2 anos

Quando: 31 de março de 2024 | 10h às 16h

Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540, Centro)

Acesso gratuito | Sujeito à capacidade do espaço (2.000 pessoas por dia) | Saída sem retorno



A programação completa pode ser conferida no instagram @mercadoalimentace