3.434 casais homoafetivos se casaram no Ceará em dez anos

Com mudanças nas leis, cartórios brasileiros têm mais facilidade em realizar casamentos entre pessoas LGBTQIA+ e realizar mudanças de nome e gênero de pessoas trans

Os cartórios brasileiros desempenham função essencial para a garantia dos direitos LGBTs como os casamentos e a mudança de gênero e nome para pessoas trans. Entre 2013 e 2023, a celebração de casamento civil de pessoas do mesmo sexo chegou a marca de 84.786 atos nos cartórios do Brasil.

No mesmo período de 10 anos, no Ceará, foram 3.434 casamentos registrados. Os dados são da Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg CE).