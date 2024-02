Caminhão que transportava goma tomba na BR-116

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE), o veículo segue tombado na região e parte da carga foi derramada no local. Até o momento, não há previsão para que o caminhão seja retirado da pista.

O acidente tem gerado transtorno no trânsito do local e no momento, e agentes da PRF realizam controle do tráfego próximo ao retorno da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz-CE).