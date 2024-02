Beco assistido por ONG que ganhou prêmio no Domingão com Huck fica alagado

Casas alagadas, piso afundado, eletrodomésticos perdidos, risco de desabamento: assim está o Beco do Céu, no bairro Vila Velha, após as fortes chuvas que caíram em Fortaleza nesse sábado, 10. Localizado na Favela do Inferninho, o espaço já foi contemplado pelo programa Caldeirão do Hulk por meio do Instituto Pensando Bem, que atua na localidade.

A situação foi compartilhada nas redes sociais do fundador da entidade, Rutênio Florêncio. “Nossa cidade amanheceu debaixo de fortes chuvas e, como sempre, quem mais sofre são as favelas. Aqui na favela ficou totalmente alagado, o beco ficou totalmente alagado. Tivemos famílias com o chão da casa afundado e estão em risco de desabamento. Pessoas perderam seus eletrodomésticos, como também sua alimentação”, relata.

Ainda conforme Florêncio, a situação não é novidade no local. “Não é algo que acontece somente neste ano. Não é algo que acontece por causa de uma obra. Todos os anos a gente sofre por isso. Eu nasci dentro dessa favela”, explica.