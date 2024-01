Posto itinerante do programa Vem Saúde chega ao bairro Álvaro Weyne

A unidade móvel de saúde ficará no bairro para atender as demandas da população enquanto o posto de saúde Floresta passa por reforma

Nesta segunda-feira, 22, o programa Vem Saúde iniciou suas atividades no bairro Álvaro Weyne, em Fortaleza, com a chegada do Posto Itinerante. A unidade móvel de saúde oferece à comunidade os serviços da Atenção Primária durante o período de reforma do posto de saúde Floresta, funcionando das 7 às 19 horas.

O posto tem capacidade de atender aproximadamente 12 mil pessoas do bairro e seu entorno, com uma estrutura que conta com recepção, sala de espera, quatro consultórios para atendimento médico e de enfermagem com a atuação de duas equipes da Estratégia da Saúde da Família, além do atendimento odontológico garantido com a atuação de duas equipes de saúde bucal.

A unidade conta ainda com anexos montados em contêineres para acolher farmácia básica, laboratório, banheiros, esterilização, vacinação e curativos. Titular da pasta da saúde do município, Galeno Taumaturgo detalha que as equipes que trabalhavam na unidade de saúde fixa deverão ser as mesmas na unidade móvel, porque a unidade de saúde tem muito a ver com o vínculo com a família e o atendimento não sofrerá alterações.