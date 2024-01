Projeto leva música e afeto a pacientes do Hospital Geral de Fortaleza

Todas as terças e sextas-feiras, as manhãs no Hospital Geral de Fortaleza (HGF) ficam mais "musicais". O grupo "Afinados com a Saúde" foi criado durante a pandemia de Covid-19, em 2021, por Elenir Pereira, teóloga que diz ter muita identificação com o HGF. “Sempre me identifiquei muito com o HGF, está na alma da gente. Costumo dizer que quem chega aqui precisa amar essa Casa.”

É assim que Elenir chama o hospital: casa. Sempre muito engajada com as causas religiosas, desde 1984 ela trabalha no HGF. Um dos projetos mais recentes, "Afinados com a Saúde", conta com médicos e equipe administrativa do hospital que tenham alguma sensibilidade para a música.

Para as apresentações, o grupo usa violino, violão, teclado e saxofone. O projeto ocorre duas vezes por semana, às terças e sextas-feiras, das 10h às 11 horas. “Atualmente, temos 13 pessoas, e é muito bom ter o apoio das chefias dos setores nesse trabalho”, afirma Elenir.