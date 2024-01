Estudantes de fisioterapia oferecem serviços gratuitos para população

Está com inscrições abertas o Projeto de Responsabilidade Social: Vivência Clínica em Fisioterapia, desenvolvido pela Universidade Estácio Ceará. A ação é realizada por professores e estudantes do curso de fisioterapia. O serviço será oferecido a partir do dia 15 de janeiro na unidade Via Corpvs, localizado no bairro Guararapes. O projeto será gratuito e oferece serviços especializados em pediatria, trauma ortopedia, fisioterapia respiratória e neurológica.

As atividades da Vivência Clínica vão ocorrer de segunda a quinta-feira, nos turnos da manhã e tarde, oferecendo flexibilidade para os participantes. Os serviços serão ofertados durante todo semestre. Além disso, o programa também terá atendimento voltado à saúde do idoso.