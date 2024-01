Papicu: 1º dia de funcionamento do novo terminal é marcado por adaptação e dúvidas de passageiros

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 08.01.2024: Novo terminal provisório do Papicu. Crédito: FÁBIO LIMA

A bilheteria e entrada de pedestres continua sendo feita pela rua Pereira de Miranda. O acesso dos ônibus está sendo feito pela rua Pereira de Miranda (entrada e saída da plataforma A), avenida Jangadeiro (entrada e saída da plataforma improvisada) e avenida Engenheiro Santana Júnior (entrada também da plataforma improvisada). Na manhã desta segunda-feira, passageiros tiravam dúvidas com os fiscais sobre a localização das linhas, que estavam sinalizadas com placas, e transitavam entre as plataformas A (antiga) e B (nova) para encontrar os locais de embarque. Além de orientar as pessoas, os fiscais entregavam um panfleto que indicava as linhas e os locais. Antônia Rodrigues, de 65 anos, não sabia da mudança e confundiu as plataformas, porém foi orientada pelos funcionários do terminal. “Eu nem sabia [da reforma], fui pega de surpresa. Eu só ando de ônibus. Se for para fazer uma reforma boa, eu acho legal”, disse. A professora Raquel Ferreira também estava no terminal na manhã desta segunda e, apesar de não ter encontrado dificuldades para localizar as linhas, afirmou que os motoristas ainda estão se adaptando às mudanças. “Não foi difícil de se localizar, porque têm fiscais. [...] Está faltando a questão dos horários das linhas. Os motoristas estão se perdendo, não sabem mais a rota que têm que fazer para entrar desse lado, aí eles estão rodando e demoram a chegar”, apontou.



Play

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 08.01.2024: Novo terminal provisório do Papicu. Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 08.01.2024: Novo terminal provisório do Papicu. Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 08.01.2024: Novo terminal provisório do Papicu. Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 08.01.2024: Novo terminal provisório do Papicu. Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 08.01.2024: Novo terminal provisório do Papicu. Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 08.01.2024: Novo terminal provisório do Papicu. Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 08.01.2024: Novo terminal provisório do Papicu. Crédito: FÁBIO LIMA A aposentada Verônica de Sousa, de 65 anos, costuma utilizar o equipamento com frequência e considerou o primeiro dia como “bagunçado”, mas elogiou a sinalização do local. “Hoje está ‘aquela coisa’ [...] Está meio bagunçadinho, porque todo começo é assim, mas eu tenho certeza de que vai ser bem melhor. [A sinalização] está boa e tem gente orientando”, considerou.

Eduardo Santana, de 76 anos, também utiliza o terminal diariamente e considerou que, apesar de provisória, a nova plataforma está funcionando bem.

“A intenção é a melhor possível por parte dos órgãos que estão envolvidos aqui. Não é difícil [se localizar]. As indicações que eles fazem, indicando para onde devem ir. Eu não vejo como um grande problema, eu vejo como uma medida paliativa de atendimento, mas que tem eficácia”, afirmou. Com um investimento de R$ 3 milhões, a nova plataforma foi construída pela Secretaria da Infraestrutura do Governo do Ceará (Seinfra) e cedida à Prefeitura de Fortaleza.