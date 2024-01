CE: Advogado suspeito de levar maconha para cliente em presídio é solto

De acordo com o documento da audiência de custódia, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) pugnou pela homologação da prisão em flagrante e a conversão em preventiva. O fundamento usado foi o da necessidade de garantia da ordem pública.

O juízo decidiu que o advogado não representa ameaça ao processo ou perturbação da investigação e que seria suficiente a imposição das medidas cautelares. A prisão em flagrante foi homologada e foi concedida a liberdade provisória.

Josimar deve cumprir as medidas cautelares, como proibição de acesso às unidades prisionais, proibição de manter contato com outro réu ou testemunha indicada no inquérito ou processo, proibição de mudar de endereço sem comunicação judicial prévia e comparecer a todos os atos do processo.

Defesa aponta que advogado passou por body scanner antes de entrar no parlatório

Conforme o advogado criminalista Jader Aldrin, que acompanhou o flagrante na Denarc, o cliente Josimar Freire Nascimento Júnior chegou para realizar seu atendimento na unidade prisional na quarta-feira, 3.

De acordo com a defesa, ao chegar à unidade, o advogado foi submetido ao body scanner, que tem a capacidade de identificar objetos que a pessoa possa estar portanto, inclusive drogas, mas nada foi verificado.

Em seguida, o profissional foi atender o cliente interno no parlatório, que é um local onde o profissional não tem contato com o preso e a conversa acontece por meio de um microfone. A defesa alega que o advogado foi informado de que o interno estaria com a droga e foi submetido a uma vistoria do outro lado do parlatório, local que o advogado não tinha acesso.

"O advogado autorizou, deu o consentimento que realizassem uma vistoria no veículo. Nada foi encontrado, nenhum indício de material delitivo. O advogado foi por conta própria para a Denarc conduzindo o próprio veículo", ressaltou.