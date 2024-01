Comunidades fazem manifestação contra usinas eólicas e nucleares no Ceará

Manifestantes percorreram avenidas do bairro Benfica, em Fortaleza Crédito: FÁBIO LIMA

Centenas de membros de comunidades e assentamentos do Ceará participam nesta segunda-feira, 11, da 1º Ocupação em Defesa da Casa Comum. O movimento ocorre em Fortaleza e reúne membros de movimentos sociais, moradores de comunidades tradicionais, periféricas, quilombolas e indígenas. As atividades do grupo envolvem manifestação e uma ocupação com o objetivo de convocar uma audiência com o governador Elmano de Freitas. No início da manhã, a Praça da Gentilândia, no bairro Benfica, começou a receber os primeiros integrantes do movimento e, aos poucos, o equipamento foi preenchido pelo grupo.

Trajados com camisas de seus respectivos movimentos sociais e portando bandeiras, estiveram presentes integrantes de grupos como a Organização Popular Terra Liberta; Organização Popular (OPA); Articulação Povos de Luta do Ceará; Articulação antinuclear e Teia dos Povos do Ceará. Dentre as denúncias do grupo, estão os prejuízos sociais e ambientais da construção de barragens e de uma usina nuclear no Interior e de usinas eólicas no litoral. “Uma das nossas preocupações mais imediatas é referente à usina de extração de urânio, que tem o apoio do governador Elmano. A gente sabe que uma usina nuclear pode causar danos imensos e irreversíveis para a natureza. Além disso, está para ser construída em território indígena, então é um grande risco para quem habita o local”, comenta Patrícia Pinheiro, integrante da Teia dos Povos do Ceará. 1º Ocupação em Defesa da Casa Comum, na capital cearense Crédito: FÁBIO LIMA 1º Ocupação em Defesa da Casa Comum, na capital cearense Crédito: FÁBIO LIMA Manifestantes percorreram avenidas do bairro Benfica, em Fortaleza Crédito: FÁBIO LIMA Sede do PT ocupada nesta segunda-feira Crédito: FÁBIO LIMA Manifestantes percorreram avenidas do bairro Benfica, em Fortaleza Crédito: Lucas Silva/ Organização Popular Terra Liberta/Reprodução A usina de extração de urânio e fosfato está prevista para ser instalada no município de Santa Quitéria, no Sertão dos Crateús. Em outubro deste ano, Elmano de Freitas assinou um memorando de entendimento para desenvolver o projeto, com investimento previsto de R$ 2,3 bilhões. As reivindicações também englobam os prejuízos financeiros e sociais da instalação de empreendimentos eólicos. “Esses parques são construídos sem diálogo com os povos litorâneos. Além de não garantir a soberania energética, porque essa energia é vendida, e a gente continua tendo que pagar contas caríssimas”, ainda comenta Patrícia.

Segundo ela, a construção desses empreendimentos causa a desapropriação de diversas famílias, além de impactarem diretamente na economia local por prejudicarem, por exemplo, ambientes propícios para pesca e agricultura. Além de Fortaleza, um movimento de ocupação também é realizado na Barragem Fronteiras, em Crateús. De acordo com Lucas Silva, militante da Organização Popular Terra Liberta, diversas formas de negociação foram feitas entre os movimentos e o Governo do Estado. “Em 2022, enviamos a então governadora, Izolda, solicitando uma reunião, mas não fomos atendidos. Já durante o governo Elmano, também foi enviada uma carta e, mesmo assim, também não tivemos uma audiência”, explica.