Incêndio atinge terreno baldio no Centro de Fortaleza

Chamas no local começaram na manhã desta terça-feira; fogo foi controlado pelos bombeiros

Segundo os bombeiros, o fogo teria sido causado por uma queima de lixo e se espalhou pela vegetação no local, sem atingir locais próximos.

O terreno fica no cruzamento com a rua Dona Leopoldina, próximo a uma creche e a alguns estabelecimentos comerciais.

Um incêndio atingiu um terreno baldio na manhã desta terça-feira, 5, na rua Joaquim Deodato, Centro de Fortaleza. Segundo informações iniciais, o fogo começou por volta das 11 horas e já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). Ninguém ficou ferido.

Ainda de acordo com o CBMCE, cerca de mil litros de água foram usadas para debelar as chamas no terreno que possui 1.440 m².