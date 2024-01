Com yoga acessível, evento discute a inserção de Pessoas com Deficiência no mercado de trabalho

Nas margens do Riacho Maceió e em meio ao canto dos pássaros no Parque Bisão, o grupo Mobilidade Verde Ceará realizou na tarde desta sexta, 8, mais uma edição do Yoga Acessível na Cadeira. Uma vez por mês eles se reúnem e debatem diferentes assuntos no contexto da acessibilidade. O evento, que já se encontra em sua 3ª edição, teve como tema “Desafios das Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho”.

Segundo uma das organizadoras, a pedagoga Ionete Siqueira, os encontros têm como missão “trazer essa visão para o mundo dos negócios de que é possível pessoas com deficiência estarem em posição de liderança e através da yoga na cadeira, apresentar as possibilidades além do exercício físico e mental”. As aulas de yoga são ministradas pela professora Joana Saunders.

“O que a gente quer mostrar é que essas pessoas têm capacidade de exercerem papéis de liderança onde o seu a sua participação no mundo do trabalho seja vista não pela deficiência mas pela capacidade que ela possa desenvolver naquela atividade da qual ela se candidata", afirma a organizadora. "Por isso o Mobilidade Verde tem essa missão de chegarmos nessas empresas e oferecer esse tipo de consultoria para que essas seleções tenham sucesso e que essas pessoas queiram ir trabalhar”.