Dia da Pessoa com Deficiência relembra que a inclusão é um direito básico

Celebração promove reflexão sobre necessidade de acessibilidade e inclusão social para todas as pessoas

O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência é comemorado em 3 de dezembro. A data foi criada em 1992 pela ONU (Organização das Nações Unidas) e tem por objetivo promover a reflexão sobre a necessidade de acessibilidade e inclusão social para todas as pessoas, principalmente para termos consciência e mudança atitudinal com relação ao reconhecimento da singularidade de todos os sujeitos.

Igualmente, se faz importante a consideração sobre os enfrentamentos das pessoas com deficiência em espaços não acessíveis, ou seja, ambientes deficientes, que não respeitam um desenho arquitetônico ou linguagens comunicacionais que atendam a todas as pessoas com diversidade, seja ela linguística, física, intelectual, auditiva, visual ou neurodiversa.

Exercendo a cidadania com empatia

Neste dia devemos, acima de tudo, celebrar nossas conquistas na luta pela acessibilidade, igualdade e equidade de oportunidades para todas as pessoas com deficiência. Além disso, temos que exercer a cidadania com empatia.