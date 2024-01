Fumantes e ex-fumantes: projeto da UFC busca identificar futuras doenças pulmonares

Medida faz parte de ação global iniciada pela Fundação Europeia do Pulmão Crédito: FÁBIO LIMA

A ação faz parte de uma mobilização global, a Healthy Lungs for Life, realizada pela European Lung Foundation, em alusão ao Dia Mundial da DPOC. Durante o evento, realizado no último dia 14 de novembro, foram feitos testes rápidos com equipamentos de saúde e curtos exercícios físicos, de onde são gerados os dados sobre o quadro de saúde do paciente. “Apesar de sentir todos esses sintomas, eles não desconfiam que estão doentes e por isso estamos fazendo essa ação. A partir dessa análise a gente consegue atestar se existe algum tipo de distúrbio ventilatório nesta população. Se houver, a gente conseguiria, por exemplo, encaminhar esse paciente para um serviço médico, para que o diagnóstico seja eventualmente fechado”, explica o coordenador da LPF, Magno Formiga. Feito por profissionais e estudantes no pátio da Faculdade de Medicina da UFC, o atendimento foi oferecido de forma gratuita e beneficiou dezenas de populares, com o acesso a um serviço que pode exigir um maior esforço financeiro na rede privada. Maria Lopes, 76, já havia realizado outros acompanhamentos em unidades particulares e, em determinada ocasião, teve que pagar mais de R$ 400. “Eu paguei bem, viu? É muito importante [o serviço gratuito] porque está tudo difícil. Para mim que sou uma viúva pensionista, o dinheiro só dá para comprar remédios”, afirma a paciente. Outro ponto positivo é a agilidade. Sem necessidade de agendamento prévio, a ação beneficiou até quem nem sabia que ela iria ocorrer. Esse foi o caso de Antônio Pinto, 59, que foi à Famed cumprir outras recomendações médicas. “Eu estava vindo fazer uma coleta de sangue para mostrar para o meu médico que é um hepatologista e, aproveitando o ensejo, eu passei aqui, vi e já estou fazendo o procedimento”, comenta o ex-fumante, que fez uso do tabaco por mais de 25 anos.

Resultados podem auxiliar futuras pesquisas Para além do auxílio à população, a atividade cumpre alguns objetivos para a pesquisa acadêmica. O principal deles é confirmar a possibilidade de identificar sintomas de futuras doenças relacionadas ao tabagismo, antes mesmo de elas se manifestarem por completo. “A gente está pretendendo usar esses dados para ver justamente se a avaliação que a gente fez ajuda a identificar realmente a doença, para quem sabe a gente possa replicar a avaliação em outros momentos e identificar esses indivíduos, [para que] eles possam tratar a doença de forma mais precoce”, indica o vice-coordenador da LPF, Rafael Mesquita. O público atendido também poderá abranger pessoas que foram fumantes passivas durante um longo período.

"Dependendo da quantidade desse fumo passivo, realmente você já imagina que esse paciente pode ter algum dano pulmonar proveniente dessa inalação crônica de gases tóxicos, mesmo que passivamente. Então, a gente pode, sim, tentar abrir essa ação no futuro para outras populações", completa Formiga. Como os testes são realizados com fumantes e ex-fumantes O procedimento é realizado em algumas etapas. A primeira, com resposta de questionário, coleta dados sobre os sintomas que o paciente sente no dia a dia e como eles afetam a rotina. Para agilizar o serviço, o processo é realizado ainda na fila de espera, onde membros da LPF conversavam com os pacientes.