Arborização da av. Aguanambi sofre com falta de manutenção e descarte irregular de lixo

De acordo com um estudante de direito Davi Oliveira, 21, que frequenta o local diariamente para ir à faculdade e pegar transporte coletivo na via, diz que o canteiro sempre teve problemas, principalmente de lixo. “As sacolas de supermercado ficam acumuladas nessa parte”, conta. Em relação ao cenários das palmeiras, o estudante conta que é “triste não ter um cuidado maior com área verde”.

Os problemas foram identificados, principalmente, no trecho próximo ao cruzamento da avenida Domingos Olímpio, no bairro José Bonifácio. Os outros trechos com problemas na via foram identificados próximos ao cruzamento da rua Coronel Sólon e rua Padre Matos Serra, no bairro de Fátima. Além da falta de manutenção das plantas e os resíduos de lixo, também foram identificados ambulantes trabalhando em dois pontos nos canteiros da avenida.

A arborização dos canteiros da avenida Aguanambi, em Fortaleza , vem sofrendo com a falta de manutenção e descarte irregular de lixo nos locais . Nessa segunda-feira, 4, foi identificado que algumas árvores, principalmente as Palmeiras, apresentam mudanças de tonalidade, com folhas murchas e secas, além de resíduos nos locais, como sacolas plásticas e embalagens de produtos. O POVO voltou ao local nesta terça-feira, 5, e verificou que a situação permanece.

O vendedor de água Éden Matias, 42, relata cenário meio abandonado. “Quem passa aqui vê aí tudo morto, sem vida e sem cuidado. Mas também não está chovendo muito, isso não ajuda as plantas a ficarem mais verdes. Uma pena ficar assim”, comenta.

A Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) informou ao O POVO nesta terça-feira, 5, que é realizado vistorias de rotina por equipes técnicas da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor) nos trechos para saber a necessidade de manutenção nas arborizações dos locais. A pasta disse que também é realizada manutenção a partir de demandas da população à secretaria.

Em nota, a Seger disse que a UrbFor vai realizar o plantio de novas espécies no canteiro da via no início da quadra chuvosa. O objetivo, conforme a pasta, é aproveitar as chuvas para “regar naturalmente” as plantas durante o período. Ainda segundo a pasta, novas espécies mais adaptadas ao clima serão plantadas e novas técnicas para garantir a rega durante o período seco serão adotadas, como a utilização do hidrogel.

Quem passa pelos cruzamentos da avenida Aguanambi se depara com o descarte irregular de resíduos nos canteiros. São observados, principalmente, lixos domésticos, como sacolas plásticas e embalagens de produtos. A Seger disse que são disponibilizadas lixeiras públicas na via para o descarte correto dos resíduos, além da coleta do material e serviço de varrição do canteiro central feito semanalmente.

Conforme a pasta, a próxima ação de limpeza está programada para ocorrer nesta quarta-feira, 6. Outros serviços de limpeza contam com a coleta domiciliar realizada três vezes por semana: às terças, quintas-feiras e aos sábados, no período noturno. Contudo, a pasta ressalta a colaboração da população para o descarte correto de resíduos e alerta para os impactos.

“O material descartado incorretamente pode ser levado pelas chuvas e obstruir o sistema de drenagem da Cidade, prejudicando a população. A gestão municipal destaca ainda que o zelo pelos espaços e equipamentos públicos é um ato de cidadania que pode ser praticado por todos”, disse a pasta em nota.