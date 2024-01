Advogado vendia água nas ruas de Fortaleza para custear curso de Direito

Antônio posa com o isopor que usava para vender água. Ao fundo estão os textos que imprimia e colava na parede para estudar, quando não tinha computador Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

Aos 45 anos de idade, Antônio Furtado realizou um sonho que tinha desde a adolescência: ser advogado. O recém-formado em Direito teve muitas dificuldades para concluir o curso, custeado com o trabalho como vendedor de água em Fortaleza. Toda essa história começa em Magé, no Rio de Janeiro, cidade natal de Antônio. Na cidade fluminense, viveu apenas com a mãe, que trabalhava como cuidadora de crianças com síndrome de down. Ao conhecer a rotina desses jovens e os muitos desrespeitos que eles enfrentavam, Antônio viu no Direito uma forma de ajudar esse público. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Eu acreditava que sendo advogado eu poderia garantir os direitos dessas pessoas, os meus e os da minha família”, conta.

Com a incerteza das obras, ele teve que buscar uma nova fonte de renda e iniciou a venda de águas no Centro de Fortaleza. Ele conta que apesar do começo difícil devido à falta de experiência, o período que passou nas comercializando nas ruas foi de muito aprendizado. “Às vezes a gente tem aquele pensamento errôneo de que as pessoas são más, que a maioria delas é ruim. Isso é tão errado. Quando a gente está na rua, a gente conhece tanta gente boa. Estar nas ruas me ensinou muita coisa. Muita gente sempre me tratou muito bem”, relata. O cenário melhorou com o tempo e a experiência no ramo, mas ainda restava um desafio na vida de Antônio, o tempo. Durante a semana, trabalhava de dia e estudava à noite.

Nos fins de semana, intensificava ainda mais os estudos. Tinha pouco tempo para a esposa, Flávia, com quem só saía nas noites de domingo, como quem renovava as energias para mais uma semana agitada. Foram três anos nesse ritmo até a formatura e a recente aprovação na prova da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE), em julho do ano passado. Formado, Antônio diz querer ajudar as pessoas Hoje Antônio não vende mais água e se sustenta integralmente com a profissão de advogado. Já atua na área que sempre quis, o direito previdenciário. Animado, conta as causas que já pegou e, principalmente, as pessoas que ajudou desde a formação. Questionado sobre quais os próximos passos que pretende seguir após a realização do sonho, diz que quer crescer no ramo e montar o próprio escritório na capital cearense.