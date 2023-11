Comunidade católica oferece serviços sociais e momento de evangelização em Fortaleza

No calendário da Igreja Católica, a data surge como forma de se solidarizar às pessoas em situação de vulnerabilidade; Fortaleza contará com atendimentos de saúde, cinema e distribuição de lanches para este público

Em alusão ao Dia Mundial dos Pobres, celebrado em 19 de novembro, a Comunidade Católica Shalom realizará ações sociais voltadas a pessoas em situação de rua na Casa São Francisco, no bairro Centro, em Fortaleza. O público estimado é de cerca de 200 pessoas no domingo, 20, com oferta de serviços, emissão de documentos, atendimento médico, refeições e cinema no local.

Comemorada anualmente no 33º domingo do Tempo Comum, a data foi instituída pelo Papa Francisco em 2017. O calendário da Igreja Católica estabelece o momento como uma forma de apoio e visibilidade às pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social.



A iniciativa da comunidade Shalom tem como objetivo acolher, proporcionar atendimento de qualidade à população vulnerável e evangelizar. O tema escolhido para contemplar a programação deste ano é "O amor nos tornou amigos".