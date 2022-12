Pizzaria de Fortaleza realiza ação social com moradores de rua

A ação acontece na próxima sexta-feira, 23, às 20 horas na Praça do Ferreira

A Pizzaria Los Brabos realiza na próxima sexta-feira, 23, uma ação que consiste na distribuição de pizzas a moradores de rua em situação de vulnerabilidade social, com o intuito de oferecer dignidade alimentar. O evento acontece às 20 horas na Praça do Ferreira, no centro da Cidade.



"É uma forma de ajudar quem precisa. Somos gratos por mais um ano de muito trabalho e dedicação. Uma das formas que temos para contribuir para o bem-estar das pessoas é com a alimentação", ressalta o sócio-proprietário da Los Brabos, Igor Menezes. Estima-se que a ação contemple aproximadamente 300 pessoas, com cerca de 80 pizzas entregues.



A ideia é que a ação, que está em seu terceiro ano de realização, aconteça em outras épocas do ano, visando ajudar o máximo de pessoas possível. A pizzaria Los Brabos se localiza na Rua Padre Valdevino, 1134, no bairro Aldeota, em Fortaleza.



