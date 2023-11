Familiares e amigos se despedem do jornalista Tertuliano Siqueira

Paciente renal crônico, nos últimos dez anos Tertuliano fazia, três vezes por semana, hemodiálise. O profissional ainda sofria com outras comorbidades, como cardiopatia, que o fez chegar a usar dois stents no coração (tubo feito de metal utilizados para restaurar o fluxo sanguíneo).

Com 20 anos de atuação no O POVO , Tertuliano foi redator do jornal e também exerceu o cargo de coordenador de jornalismo na rádio do Grupo de Comunicação O POVO.

O velório do ícone do rádio e jornalismo cearense Tertuliano Petter Siqueira foi realizado na manhã desta terça-feira, 7, na Funerária Ethernus, em Fortaleza . Ele morreu nessa segunda-feira, 6, aos 72 anos, devido a uma falência múltipla dos órgãos. O velório sepultamento está marcado para às 16 horas no cemitério Parque da Paz.

O jornalista ainda foi acometido por um tumor no rim. De acordo com a família, anos atrás os médicos chegaram a dar a opção de um transplante. Tertuliano, contudo, optou por não realizar o procedimento e continuar com o tratamento.

“Ele sempre foi um homem muito forte, cheio de coragem. Ele lutava e não se entregava. Era um homem que tinha uma força inabalável, uma vontade de viver muito grande”, diz Brunna Siqueira, filha dele.

Além de Brunna, Tertualiana teve duas filhas e um filho.

Carreira no O POVO

Tertuliano, conhecido entre os colegas como "Tertu", era um exemplo de comunicador. Autodidata, o jornalista iniciou a carreira aos 17 anos na TV Tupi do Rio de Janeiro. Contudo, ficou pouco tempo no estado até retornar ao Ceará.

No O POVO, Tertuliano trabalhou no jornal impresso e na Rádio AM do Povo 1010. No veículo de comunicação, teve destaque como redator do programa de rádio "Patrulha Policial", além de também participar do programa "Debates do Povo". Por causa do sucesso, chegou a ser conhecido como “Papa do Rádio”.

“Trabalhei com Tertuliano no início dos anos de 1990. Na época, ele havia levado o teatro para o rádio com artistas locais como Hiramisa Serra e Djacir Oliveira. Ele era muito bem humorado, embora não parecesse. Tinha um pleno conhecimento de como se comunicar pelo rádio. Criava diálogos incríveis. O texto dele era excelente”, relata a jornalista Regina Ribeiro, que também trabalhou na rádio do O POVO.