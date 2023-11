Avenida no bairro Varjota, em Fortaleza, tem nome alterado

As placas de identificação das avenidas foram atualizadas no início do mês de julho. Porém, apesar da atualização, alguns mapas e aplicativos de transporte ainda identificam a via como Julio Abreu.

A avenida Julio Abreu, trecho que liga a avenida Almirante Henrique Sabóia (Via Expressa) à avenida Dom Luís, no bairro Varjota, em Fortaleza, passou a se chamar avenida Farias Brito , seguindo o decreto 1.108 de 30 de junho de 2023.

Anúncios publicitários de estabelecimentos também não atualizaram o endereço, e, de acordo com o proprietário de uma imobiliária situada na via, a conta de energia do estabelecimento veio com o endereço antigo.

A avenida Farias Brito é corredor de acesso no sentido Beira Mar e fica situada em paralelo com as ruas Castro Monte, Oito de Setembro, General Dutra e Delmiro Gouveia.



Com informações do repórter Luciano Cesário da Rádio O Povo CBN